Hummels, l'errore vale l'addio. Dovbyk, ora il futuro è in bilico

La Roma si interroga sul futuro di due giocatori chiave: Hummels e Dovbyk. Il primo, espulso nella sfida contro l'Athletic Bilbao, sembra destinato a lasciare il club a fine stagione. Il secondo, invece, è al centro di un dibattito: il suo rendimento non convince e la Roma valuterà il da farsi in estate, in caso di cessione spera di non perdere troppi soldi.

Hummels, distrutto dopo l'espulsione a Bilbao, ha chiesto scusa ai tifosi, ma sembra che il suo percorso nella capitale sia giunto al termine. (...) Molti tifosi non hanno mai apprezzato il suo stile di vita, giudicato troppo leggero, e l'espulsione contro l'Athletic sembra aver segnato la fine della sua avventura romanista.

Diverso il discorso per Dovbyk, arrivato in estate per una cifra importante. L'attaccante ucraino non è riuscito a convincere, mostrando una mancanza di personalità e coraggio che ha mandato su tutte le furie i tifosi. (...) Ranieri ha lasciato intendere che il futuro di Dovbyk è incerto e che la Roma prenderà una decisione al termine della stagione.

(gasport)