Hummels chiarisce: «Nessuna polemica. Stimo l'allenatore»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Hummels chiarisce il suo post su Instagram. Tutto è nato da una foto pubblicata dal difensore in cui, mentre passeggiava per le strade di Roma, accompagnava lo scatto con la didascalia: «L'Oscar per la vacanza più lunga va a...». L'ironia del tedesco è stata interpretata da molti come una frecciata a Ranieri. Accortosi del clamore suscitato dal post, lo stesso Hummels ha voluto fare chiarezza: «Ogni volta che pubblico una mia foto a Roma, la gente mi scrive "Vacanza a Roma", proprio per questo ci ho scherzato. Pazzesco che qualcuno pensi sia una critica a Ranieri, che io rispetto molto». Anche il tecnico aveva smorzato le polemiche: «Non c'è nulla, andiamo d'amore e d'accordo con tutti. È normale che giri per la città».