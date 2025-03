Harakiri Roma

IL TEMPO (L. PES) - Così fa male. La Roma cade al San Mames di Bilbao e saluta l'Europa League agli ottavi di finale come non accadeva da cinque anni. [...] I baschi ribaltano il 2-1 dell'Olimpico vincendo 3-1 in una serata piena di amarezza per la squadra di Ranieri. L'episodio che cambia la storia della partita e del doppio confronto arriva dopo appena undici minuti. Hummels sbaglia un passaggio da ultimo uomo a metà campo e lascia campo aperto a Sannadi, poi lo stende. Turpin non ha dubbi: rosso diretto per il tedesco. [...] Ottanta minuti sono un'enormità da affrontare in inferiorità numerica nella bolgia dei cinquantamila del San Mames. Ranieri sceglie di non cambiare nulla passando a quattro e lasciando Baldanzi e Dybala alle spalle di un impalpabile Dovbyk. La Roma resiste grazie a Svilar e al palo che tiene in vita la squadra. Ma a trenta secondi dall'intervallo arriva la batosta che fa capire come andrà a finire la serata. [...] Resistenza ad oltranza con un Svilar in serata di grazia ma al 68' ecco il 2-0 di Berchiche. La Roma crolla e Nico Williams cala il tris. A poco serve il rigore realizzato da Paredes. Il 3-1 finale manda Valverde ai quarti e spedisce Sir Claudio a casa con tanti rimpianti. Dopo i disastri difensivi a San Siro, Hummels manca un altro appuntamento di alto livello e cruciale per la stagione con un atteggiamento sin troppo spavaldo. A fine anno, probabilmente, sarà addio.