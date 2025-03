Graziani lancia la Roma

IL TEMPO (E. INNOCENZI) - La Roma di Falsini vince ancora e lo fa in rimonta sulla Cremonese 2-1 grazie alla doppietta di Graziani, conquistando così il primo posto in classifica a 61 punti e con numeri impressionanti. Ad assistere alla vittoria giallorossa anche il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi e il responsabile del settore giovanile Alberto De Rossi. Nel primo tempo del match giocato ieri al Tre Fontane, i lombardi hanno dimostrato di essere in ripresa e sono andati in vantaggio con un calcio di rigore, causato da Reale e trasformato da Gabbiani al 43'. Il vantaggio dei grigiorossi sembra aver dato una scossa alla Roma che nel recupero si è gettata all'attacco e ha trovato il pari con un rigore procurato da Coletta e trasformato da Graziani nel recupero. Durante l'intervallo Falsini ha rimotivato i suoi che sono rientrati in campo con un altro spirito completando una rimonta non scontata. Al minuto 68' Graziani ha firmato la doppietta personale regalando alla Roma tre punti che valgono il primato in solitaria. Nota negativa, il romanista Cama è stato espulso con rosso diretto nel recupero finale dopo che aveva fatto il suo ingresso in campo solo dieci minuti prima.

A margine della vittoria ha espresso il suo pensiero ai microfoni del club il capitano e uomo partita Graziani: "Prima della partita ho detto alla squadra che sarebbe stata difficile da vincere. Ora siamo a +3 sull'Inter, possiamo arrivare in fondo e siamo una squadra che mette paura alle altre. Sono molto contento". Quando mancano dieci dal termine della fase campionato di questa Primavera 1, la squadra di Falsini non è solo quella con più punti (+3 sull'Inter) ma anche quella con il miglior attacco con ben 61 reti messe a segno. Enorme il contributo di tre giocatori in doppia cifra che valgono insieme poco meno del 60% delle reti complessive: Misitano (14), Coletta (11) e Graziani (10). Ottimo anche il dato in difesa con i giallorossi che hanno la seconda meno battuta con 34 reti subite (al pari della Lazio e appena due in più rispetto al Cagliari). Nel prossimo turno i capitolini sono attesi in trasferta sul campo del Cagliari, appuntamento fissato per sabato 8 marzo alle 13. Venerdì alle 15 Lazio-Monza al Fersini.