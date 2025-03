Grande festa giallorossa: Angelino e Shomurodov ribaltano l'Athletic

È servito il primo gol di destro della carriera di Angelino per sistemare le cose. La Roma batte l'Athletic Bilbao 2-1 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League e dà appuntamento a giovedì prossimo a Bilbao. [...] Dopo un primo tempo di studio, la partita si stappa nella ripresa. Prima Inaki Williams, poi l'ex Lipsia. Dal Francoforte al Bilbao, passando per Napoli e Monza, gol fotocopia. Cross da destra e lo spagnolo sul secondo palo che aggira la difesa e segna. [...] Doveva essere un'atmosfera da notti europee e così è stato. Un muro giallorosso che ha caricato la squadra per tutto il riscaldamento e per buona parte del primo tempo. [...]

In campo è stata una battaglia con la Roma che sospinta dai suoi tifosi e da un Dybala in forma smagliante, ha ottenuto la vittoria. Ogni pallone è praticamente passato per i piedi della Joya e l'argentino ha spaziato su tutto il fronte d'attacco. Uno show totalizzante con anche una traversa a fine primo tempo. [...] Il sipario si riapre nei paesi baschi la settimana prossima. In quel San Mames in cui andrà in scena la finale del prossimo 21 maggio.

(La Repubblica)