Grande e grosso ma opportunista: Dovbyk è il re dell'area piccola

Tutti a soffermarsi sui gol sbagliati e sull'apparente indolenza nei movimenti. Ma è solo forma e non la sostanza. Artem Dovbyk è molto altro. È il giocatore più decisivo della Roma e solo con i suoi gol ha portato ben 13 punti alla causa. È un opportunista e un rapinato d'area. [...] Praticamente tutti i suoi gol romanisti sono nati nelle zolle nei pressi del portiere e anche l'anno scorso al Girona fu uguale. Dovbyk è infinitamente meno bello di Dybala, ma quest'anno è stato assai più efficace per i destini giallorossi. Grazie ai suoi gol, alle parate di Svilar e alla scienza di Ranieri, la Roma ha costruito una rimonta a cui manca solo il graffio finale. [...] Sir Claudio ha già fatto tanto e non gli si può chiedere di essere perfetto. Tutti gli stanno perdonando le piccole bugie bianche che sta rifilando sul futuro allenatore, su cui il tecnico si diverte tenendo vivo il sogno Gasperini. Alcuni vorrebbero Pioli, altri ancora Italiano. Se viviamo l'incerta lotta Champions lo dobbiamo anche agli emiliani guidati dall'ex Fiorentina, che ha saputo mantenere la sua squadra ad alti livelli dopo i risultati dell'anno scorso. [...]

(Il Messaggero)