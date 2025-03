Giannini: "Mi aspettavo che Ranieri portasse serenità ed esperienza. San Mames? Stadio caldissimo, ma la Roma ha più campioni dell'Athletic"

GAZZETTA DELLO SPORT - Giuseppe Giannini, ex capitano e leader della Roma, ha risposto a tre domande sui giallorossi e sulla sfida di Europa League contro l'Athletic Bilbao.

La Roma è tornata a competere per un posto in Champions e ora si gioca i quarti di Europa League: se lo aspettava?

"Mi aspettavo che Ranieri portasse l'esperienza e questa serenità, grazie a quella poi pure i giocatori sono tornati sui loro valori. La vittoria nel derby ha dato la spinta a tutti a credere che la stagione non fosse finita. La Roma ha una squadra valida e un allenatore importante, ha ancora tanto da dire".

Cosa ha visto all'andata e a cosa la Roma deve stare attenta a Bilbao?

"All'andata si è visto che la Roma ha valori più alti. La vittoria è arrivata all'ultimo secondo, ma la squadra ha avuto molte più occasioni. Il San Mames è uno stadio caldissimo, ma questi ambienti esaltano i campioni e Ranieri ne ha di più rispetto all'Athletic. Penso che la Roma non debba giocare una gara a difesa del vantaggio dell'andata e non lo farà, il tecnico pretende personalità".

Questa Roma ha la forza per arrivare di nuovo in finale, come d'altronde aveva fatto la sua a sorpresa nel 1991 contro l'Inter in Coppa Uefa?

"Lo capiremo dopo giovedì. Se la Roma riesce a superare questo ostacolo e a fare risultato in uno stadio del genere, per me ha buone chance di ripetere il nostro percorso o quello della squadra di Mourinho. Da tifoso non posso che augurarmelo".