Giallorosse ko a Milano. Salvezza biancoceleste

IL TEMPO - Male la Roma. Le giallorosse perdono 3-1 in casa del Milan la gara valida per la quarta giornata della poule scudetto. Passano subito in vantaggio le capitoline con Viens (4') poi Ijeh pareggia i conti, Dompig raddoppia nella ripresa e Arrigoni chiude la sfida in pieno recupero. Prestazione deludente che non permette alle romane di superare l'Inter e prendersi, almeno per una notte, il secondo posto (che resta dunque a +1, in attesa della partita di oggi delle nerazzurre a Firenze). "Non il risultato che ci aspettavamo e nemmeno la prestazione - il commento di mister Spugna - mi prendo tante colpe, forse non ho schierato la miglior formazione, c'erano calciatrici sotto livello. Complimenti al Milan, che fa una gran prestazione resa però facile dalla nostra brutta prova". A lui ha fatto eco il capitano: "Torniamo a Roma e ci riprendiamo - le parole di Giugliano - ci scusiamo con i tifosi". (...)