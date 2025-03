Giallorosse all'assalto contro l'Inter

[...] Alle 12:30 (diretta Dazn) andrà in scena il big match del Tre Fontane con la Roma, terza della classe, che affronterà l'Inter (le nerazzurre al momento hanno 3 punti in più in classifica). "Gara molto importante, dobbiamo inseguire il secondo posto - le parole di mister Spugna alla vigilia - arrivare secondi cambia molto ai fini della qualificazione in Champions League, per noi il campionato non è assolutamente finito (...)" [...] Ancora out dalla lista delle convocate Pante e Greggi.

(Il Tempo)