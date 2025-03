Gemma Soulé: "A Bilbao una guerra"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Gli bastano 22 secondi per confermare l'ottimo periodo di forma. Oltre ai tre punti, il gol di Soulé ha ribadito ancora una volta l'eccellente lavoro di Ranieri sull'argentino, che da oggetto misterioso sta diventando sempre più una certezza. Terzo gol in campionato, il secondo decisivo sotto la guida del tecnico testaccino, dopo la pennellata su punizione con il Parma. Oltre alla rete, però, la prestazione del calciatore più acclamato dai tifosi giallorossi al suo arrivo in estate, è stata piena di spunti positivi, tra cui due assist al bacio, poi non concretizzati da Koné e Shomurodov. «Sono contento perché il mio gol è servito a portare i punti a casa. Non mi era mai successo in carriera di segnare così presto» ha dichiarato al termine del match, allontanando pericolosi paragoni con Totti, detentore del gol più veloce con la maglia della Roma: «Lui è un grande, io punto a fare il meglio». Servirà anche il suo estro nella gara di giovedì, un ritorno infuocato contro l'Athletic: «Le prossime partite saranno dure, ma a Bilbao sarà una guerra». Della stessa idea Hummels, tornato nuovamente titolare: «Sarà una grande partita contro un avversario molto forte - ha affermato il tedesco - ci sarà un'atmosfera bellissima a Bilbao, ma sarà difficile anche per loro. Dobbiamo dimostrare di meritare il passaggio del turno, ma possiamo vincere l'Europa League».