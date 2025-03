Gasperini alla Roma: cinque motivi per dire sì

Cogliendo tutti in contropiede, Gian Piero Gasperini ha parlato della Roma e non ha nascosto il suo orgoglio per essere stato accostato ad un grande club e a una tifoseria speciale. Alcuni avranno pensato anche ad un depistaggio da parte dell'allenatore dell'Atalanta, giusto per attirare qualche altra squadra. Ma, forse uno dei primi pregi del tecnico è proprio la sua sincerità. [...] La sensazione è che il Gasp abbia risposto semplicemente alla sua maniera e partendo da questo, è un allenatore che per cinque motivi sarebbe adatto per la Roma.

Il gioco - Il pubblico giallorosso vuole vincere, ma, sa apprezzare se il risultato viene acquisito attraverso lo spettacolo, la sua Atalanta è un modello di organizzazione e la sintesi del calcio moderno.

I risultati - Nel suo ciclo con la Dea è arrivato tre volte terzo, due volte quarto, una volta quinto e giocando spesso la Champions League da protagonista. L'anno scorso ha addirittura partecipato a due finali, perdendo con la Juve in Coppa Italia, ma, strapazzando il Bayer Leverkusen in finale di Europa League.

Il rapporto con Ranieri - Qualcuno potrebbe pensare che sarebbe sbagliato affiancare ad un dirigente come Sir Claudio un'altra personalità importante, ma, i due si stimano da tempo e potrebbero funzionare.

La valorizzazione del patrimonio tecnico - Gasperini sa meglio di tutti valorizzare le risorse, dai ragazzi del vivaio a quelli non compresi in altre avventure. L'Atalanta ha saputo far crescere tanti calciatori con risultati eccellenti.

Il rapporto con i big - Il Gasp ha esperienza anche per confrontarsi con i big. Con molti ha avuto un rapporto speciale e solo quando ha creduto che fosse inevitabile, è arrivato allo scontro. Questo perché, nel suo pensiero, conta la collettività e non il singolo. [...]

(gasport)