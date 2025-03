Gara col Cagliari e Maratona in contemporanea: parola al prefetto

Sta diventando un caso politico, la contemporaneità del match tra Roma e Cagliari (ore 15) e la Maratona (nella zona del Foro Italico), entrambi in programma domenica 16. Oggi tavolo tecnico per capire se ci sono i margini per cambiare il percorso della maratona o per posticipare alla sera la partita. "Ci sta lavorando il prefetto - ha detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport - Gli organizzatori avevano informato per tempo la Lega calcio, spero quindi in una scelta di buon senso".

(corsera)