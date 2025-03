Furto sul van del portiere giallorosso Gollini

A poco più di un mese dal suo arrivo a Roma come secondo portiere della formazione giallorossa, Pierluigi Gollini è rimasto vittima di un furto sul suo van Mercedes Vito parcheggiato in via di Porta Pinciana. A dare l'allarme nella serata di domenica, dopo la partita Roma-Como - vinta dai giallorossi per 2-1, Gollini era in panchina - è stato lo stesso giocatore [...] che ha chiamato la polizia. I ladri hanno infranto un finestrino e si sono impossessati di un borsone Louis Vuitton all'interno del quale c'era un computer portatile e 3 magliette da calcio. Gli investigatori del commissariato Villa Glori, che hanno avviato accertamenti, attendono che il portiere sporga denuncia. [...]

(corsera)