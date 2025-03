Friedkin vuole una sua squadra nella NHL

Dan Friedkin va a caccia di investimenti nel mondo dello sport. Dopo non essere riuscito ad acquisire i Celtics in NBA, [...] il proprietario della Roma punta un altro sport sempre negli States. Come riportato da Espn e dal New York Times, il Friedkin Group punta a inserirsi nella National Hockey League. [...] Friedkin sarebbe uno dei principali candidati per portare la NHL a Houston. Non ci sono state per ora dichiarazioni ufficiali ma il vice commissario della NHL, Bill Daly, ha confermato in un'e-mail di aver incontrato il Friedkin Group "in diverse occasioni riguardo al potenziale inserimento di una franchigia di Houston nel campionato". [...]

L'eventuale allargamento non riguarderebbe soltanto Houston, bensì anche le città di Omaha, Kansas City, Cincinnati, Atlanta e Salt Lake City hanno mostrato interesse nella possibilità di entrare nel circuito. Il NYT riferisce con decisione che il presidente della Roma è considerato uno dei principali candidati per portare una squadra di hockey di Houston nel campionato.

(corsport)