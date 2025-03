Friedkin vince 5 Oscar: e Hummels ci scherza su...

In attesa di vedere come andrà a finire la stagione giallorossa, i Friedkin si godono i cinque Oscar portati a casa con il film Anora. La pellicola è stata prodotta da Neon (uno dei brand dei proprietari della Roma) e ha vinto le attese statuette come miglior film, migliore regia (di Sean Baker), miglior montaggio, migliore sceneggiatura originale e migliore attrice protagonista (Mikey Madison).

Tutto questo proprio mentre Mats Hummels ha scherzato così sugli Oscar, mettendo delle sue foto in versione "turista" in giro per Roma. [...] "E l'Oscar per la vacanza più lunga va a...", giocando in modo ironico sulle sue recenti panchine. Infine disavventura per Pierluigi Gollini, vittima di un furto a Porto Pinciana dopo la sfida con il Como. I ladri hanno rotto il finestrino anteriore della sua auto e rubato una borsa griffata con dentro un laptop e alcune magliette.

(gasport)