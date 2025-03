Frattesi, gran finale e a luglio sarà addio

Da Udinese a Udinese. Già perché proprio all'andata in Friuli (era il 28 settembre), in occasione del suo primo gol stagionale, emersero i primi segnali di crisi nel rapporto tra Frattesi e l'universo Inter. [...] Da allora è trascorso un anno, ma è come se fosse passato un secolo. Le prime fibrillazioni, come già accennato, risalgono all'inizio di questa stagione. L'Inter rimedia la prima sconfitta nel derby con il Milan, al tramonto del match, con un'incornata di Gabbia, lasciato saltare quasi indisturbato da Frattesi. Insieme alle critiche per quella distrazione, però, ne emergono anche altre. [...] Insomma, resta un rincalzo, ma soprattutto non vede il margine per far crescere il suo ruolo nella squadra. Il malcontento monta fino al mercato di gennaio. Tanto da spingersi fino al proposito di fare le valigie a metà stagione. C'è la Roma che lo vuole e lui sarebbe prontissimo ad andarci. Ma gli oltre 40 milioni richiesti dall'Inter bloccano tutto. E così Frattesi resta. [...] La verità è che l'addio è solo rinviato. I sentieri di Frattesi e dell'Inter sono destinati a separarsi al termine della stagione. [...] Tra l'Udinese, domani pomeriggio, e il Milan, mercoledì, Frattesi avrà certamente spazio. Il resto si vedrà. Come si vedrà anche la sua prossima destinazione. La Roma non è uscita di scena. Ma non mancheranno le alternative, tra cui il Napoli che ci aveva fatto un pensierino già a gennaio. Dipenderà anche da chi soddisferà le richieste dell'Inter.

(Corsport)