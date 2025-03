Follia Hummels, Roma a casa: il tedesco espulso dopo 11', poi Williams lancia l'Athletic

Per qualche secondo la Roma ci ha creduto. Il rigore di Paredes poteva essere un momento come all'andata, ultimo assalto d un altro gol che avrebbe portato la partita ai supplementari. I giallorossi in dieci hanno resistito un tempo, cercando di limitare i danni. Poi la squadra è crollata nella ripresa. [...] Ma com'è possibile che Hummels commetta una follia del genere dopo undici minuti? Intanto la Roma è fuori dall'Europa League e chiusi i discorsi sul ranking UEFA. [...]

La Roma non era inferiore all'Athletic Bilbao, però, all'11' Hummels sotto pressione invece di appoggiare a Svilar, cerca l'appoggio laterale per l'indemoniato Sannadi che scatta nel deserto. Invece di lasciarlo andare, lo stende senza pietà. [...] Ranieri aveva optato per una Roma meno fisica, ma, più agile preferendo Baldanzi a Koné e un 3-4-2-1 invece di un 3-5-2. L'Athletic si trasforma e ritrova Nico Williams che fa doppietta. [...] Ora non resta che il campionato per sognare la Champions, con l'obiettivo quarto posto. [...]

(gasport)