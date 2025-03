Fede, Claudio e LeBron: tre splendide sfide all'età

Sfidano il tempo e si divertono a spostare sempre più avanti i nostri limiti. [...] Un messaggio che unisce, tra gli altri, Federica Brignone, Claudio Ranieri e LeBron James, tre grandi protagonisti di questo primo quarto di 2025. [...] La sfida al tempo la sta vincendo anche Claudio Ranieri. Gli hanno affidato la barca della Roma, che faceva acqua da tutte le parti. Lui, a 73 anni, era già tranquillamente e felicemente in "pensione", ma teneva la porta aperta solo per due, straordinarie chiamate: la Nazionale o la "sua" Roma. E' successo che i giallorossi avessero bisogno di lui...Ma straordinario è quello che sta combinando al terzo giro su quella panchina.

Viene da 13 risultati utili consecutivi in campionato e, nel 2025, ha fatto più punti di tutti (29 in 11 partite di Serie A) nei cinque più prestigiosi campionati europei. Doveva essere il classico "traghettatore", ma adesso la tifoseria gli chiede di restare sulla panchina della Roma, che intanto è rientrata nei quartieri alti della classifica, in zona Coppe. [...] Ecco, Federica Brignone, Claudio Ranieri e LeBron James in modo diverso ci offrono tre indizi che sono una prova: l'età anagrafica è solo un riferimento, un dettaglio. [...]

(SportWeek - P. Bergonzi)