Fabregas: “Nessun contatto con i giallorossi”

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Fabregas chiude alla possibilità di allenare la Roma e prepara la sfida dell’Olimpico. Il tecnico del Como ha voluto spegnere le voci che lo accostano alla panchina del club capitolino, soprattutto dopo le parole al miele di Ranieri. “Non c’è nulla tra me e la Roma – ha dichiarato in conferenza – ho firmato per 4 anni in estate e voglio portare avanti questo progetto. Lo ringrazi per le sue parole, per noi allenatori giovani è un esempio, spero di avere una carriera come la sua”. Fabregas ha poi parlato della gara di domani: “Sono in fiducia, in più giocheremo all’Olimpico, quindi sarà una gara speciale“.