Errore e cartellino rosso: Hummels tradisce la Roma e a Bilbao è sconfitta

Decimo minuto, Hummels si guarda intorno. Può scaricarla a Svilar, lanciare lungo, oppure, può avanzare palla al piede. Il tedesco, però, sceglie di passarla lateralmente. Questo è l'errore che chiude la partita, anche se mancano 80 minuti. Sannadi è più vicino di Mancini e intercetta il passaggio. Hummels entra in scivolata e prende palla e gamba. Tanti dubbi, ma, non per Turpin che estrae il rosso. [...] Gli uomini di Ranieri combattono con coraggio, ma, prima la doppietta di Nico Williams e poi il gol di Berchiche spengono le speranze della Roma. L'Athletic vince 3-1 e vola ai quarti di finale. Dopo cinque anni, i giallorossi escono agli ottavi di finale. A tradire la squadra capitolina è il centrale con ben 15 trofei in carriera, proprio l'ultimo da cui aspettarsi una cosa del genere. Un errore imperdonabile, che potrebbe mettere fine all'avventura romana dell'ex Borussia Dortmund. [...] Dopo i problemi con Juric, Ranieri lo aveva rimesso al centro del progetto. Ieri la sua testa sarebbe dovuta essere a Bilbao, invece, era già in Germania dove tornerà il prossimo anno.

(La Repubblica)