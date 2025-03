Empoli-Roma, la moviola dei quotidiani: Di Bello senza problemi in una sfida senza gialli

La Roma vince ancora. I giallorossi battono anche l'Empoli e si riavvicinano pericolosamente alle zone dedicate ai piazzamenti europei. L'arbitro della gara è stato Marco Di Bello (media voto 6,25), che si è ritrovato a dirigere una gara in cui non c'è stato il bisogno di cartellini gialli.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Partita sotto controllo per Di Bello: nessuna difficoltà né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista disciplinare. L'arbitro è stato facilitato dalla mancanza di episodi in area ed ha chiuso il match con 22 falli e 0 cartellini gialli. Nessun dubbio sulla regolarità del gol di Matias Soulé. Unica situazione al limite è l'intervento di Grassi su Koné e su cui resta il dubbio del cartellino. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 6,5

Partita sin troppo semplice per Di Bello. [...] La partita è rimasta correttissima e l'arbitro non è mai dovuto intervenire, finendo la gara senza sanzioni. Unico errore il pestone subito da Koné. Grassi calpesta la caviglia del francese e Di Bello, con la visuale sgombra, ha lasciato giocare. [...]

IL TEMPO

Di Bello, porta a casa bene Empoli-Roma, gara senza particolari grattacapi. L'arbitro tiene una soglia uniforme per tutto il match e applica qualche vantaggio da una parte all'altra. Nei primi 45' non emergono troppi problemi. Nel secondo tempo il gioco viene spezzettato ma tutti i fischi sono corretti. Lamentele da parte dell'Empoli per un fallo non fischiato nel finale ad Hummels, ma, il tedesco è pulitissimo nell'intervento. [...]