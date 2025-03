Effetto Dovbyk: senza Dybala la Champions passa da lui

Fermo, glaciale. Dopo aver spedito il pallone in rete per la sedicesima volta in stagione. Ormai questo sembra il marchio di fabbrica di Artem Dovbyk, ovvero non esultare dopo aver segnato. [...] Ci ha poi pensato Mancini a ribadirgli quanto conta: "Questo. Devi sfondarli tutti, sei forte". Dopo la vittoria contro il Cagliari, anche a Lecce ci ha pensato l'ucraino a regalare i 3 punti alla Roma. Settima vittoria consecutiva e quattordicesimo risultato utile e quinta vittoria in trasferta di fila. [...]

Le distanze dalla Champions ora fanno sognare Ranieri: 4 punti dal quarto posto e 6 dal terzo occupato da un'Atalanta in caduta libera. La prova del nove ci sarà domenica sera contro la Juventus di Tudor. Anche senza Dybala, la Roma non trema e viene trascinata dal suo bomber, spesso fin troppo criticato. [...] Con quello segnato al Lecce, diventano 9 i centri segnati in assenza della Joya, una bella abitudine che l'ex Girona vuole confermare anche per le ultime 8 partite. [...]

(La Repubblica)