E Ranieri lascia le carte coperte: "Formazione? Cerco di non fare danni"

Prima di entrare nella sala stampa, Ranieri insieme alla squadra decide di fare un sopralluogo nella Catedral. L'impatto è forte, gli spalti sembrano avvolgere il campo. [...] Di stadi e atmosfere del genere, Claudio nella sua carriera ne ha visti tanti. Quindi, sulla falsariga dell'andata, il concetto è sempre lo stesso: rispetto sì, paura no. "L'ambiente sarà fenomenale, lo so. E loro sono una squadra che gioca rapido, in verticale, che non ama il possesso palla come tante altre spagnole. Dovremo essere bravi a fare il nostro gioco". [...]

"Se entriamo con il pensiero che si può anche pareggiare finisce che perdiamo la partita. Faremo la nostra partita come siamo abituati, attaccheremo e difenderemo in undici. Conosciamo i nostri pregi e i difetti che dobbiamo cercare di nascondere". [...] I dubbi, come al solito, non mancano. Due su tutti: Dovbyk o Shomurodov in attacco e se far giocare Hummels o meno dietro. Nel caso in cui il tedesco dovesse restare fuori, Rensch scivolerà tra i tre di difesa, con Saelemaekers di nuovo titolare sulla fascia destra. In mezzo, nonostante l'ottima prestazione dell'andata, Pisilli potrebbe lasciare posto all'esperienza di Cristante in un 3-5-2 molto accorto ma pronto a ripartire in contropiede. [...]

(Il Messaggero)