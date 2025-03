È già Roma-Juventus: non si trova più un biglietto

Nessun tifoso si sarebbe sognato di giocarsi uno scontro diretto valevole per la qualificazione in Champions League a otto giornate dalla fine. Invece, domenica prossima all'Olimpico arriva la Juventus e se Ranieri dovesse batterla li aggancerà in classifica. [...] L'attesa cresce e i tifosi si sono già mobilitati per garantire il pienone sugli spalti. Da giorni non ci sono più biglietti, nemmeno sulle due tribune. Tutto esaurito, compreso il settore ospiti. [...]

Oltre 65mila spettatori allo stadio, con possibile record stagionale di incasso. È possibile che in tribuna ci siano anche i Friedkin. Aver riportato il pubblico a soffiare per la squadra, è il merito di Claudio Ranieri. A novembre, quando la Roma perse contro l'Atalanta, il tecnico fu applaudito ma la squadra no. Comunque finirà il campionato, Sir Claudio ha fatto un lavoro eccellente e non solo in campo.

(corsport)