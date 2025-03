E all'Olimpico rispuntano le bandiere: tuffo nel passato, atmosfera da brividi

L'obiettivo era creare un'atmosfera da brividi e il risultato è stato ottimo. Nei giorni scorsi la Curva Sud aveva invitato i tifosi a venire allo stadio con una bandiera giallorossa. [...] E, la scorsa settimana, i negozi che vendevano i tessuti nella Capitale sono stati assaliti. [...] Gli oltre 60mila, quindi, hanno iniziato a colorare l'Olimpico. Uno spettacolo che ha fatto il giro del mondo e che è stato filmato anche dai tifosi dell'Athletic Bilbao. Letteralmente un muro giallorosso, tutti avevano portato una bandiera. [...] Emozionante il momento dell'inno di Antonello Venditti. I tifosi, sempre come comunicato dalla Sud, hanno sventolato fino al 10' minuto del primo tempo. Tra 6 giorni la Roma volerà a Bilbao per il ritorno. Anche il San Mames è pronto ad infiammare l'ambiente. Ma come ha detto Dybala: "L'Olimpico ha una magia incredibile. Ci sono pochi stadi così".

(Il Messaggero)