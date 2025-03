Dybala-Williams, sfida generazionale

I crampi degli ultimi minuti nella gara contro il Como sono l'immagine del nuovo e rigenerato Paulo Dybala: un leader tecnico riconosciuto da tutti. L'argentino è sicuramente l'uomo in più di Claudio Ranieri e soprattutto dai suoi piedi passano parte delle possibilità di proseguire il cammino in Europa League. Contro il Porto è stato decisivo e immarcabile. Giovedì ci proverà ancora contro l'Athletic Bilbao nel match di andata degli ottavi di finale. [...] La Joya, che ha visto prolungarsi il suo contratto con la Roma, sogna di giocarsi nuovamente la Champions League. La finale sarà proprio al San Mames, casa dei baschi. Ma, prima di arrivarci in terra spagnola, bisognerà eliminare il Bilbao. Per la gara di domani, lo stadio Olimpico sarà nuovamente tutto esaurito. [...]

Intanto, Sor Claudio è stato multato dalla UEFA per le parole rivolte al designato arbitrale Rosetti dopo la gara di andata contro il Porto. Per il match, l'arbitro designato è lo svizzero Schaerer. [...] Oggi alle 13, Ranieri parlerà in conferenza stampa insieme ad Angelino, uno dei giocatori più in forma. Buone notizie arrivano da Celik: il turco è stato recuperato e potrebbe anche partire dal 1'. L'ex Lille è in ballottaggio con Hummels e con Saelemaekers. Il belga potrebbe anche giocare al fianco di Dybala e a quel punto a tutta fascia giocherà uno tra Rensch e lo stesso Celik. Mancherà Paredes, squalificato, al suo posto Bryan Cristante.

(corsera)