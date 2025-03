Dybala: "Tifosi della Roma, meritate un trofeo"

La strada è ancora lunga ma per percorrerla tutta c'è una certezza: bisogna passare due volte per Bilbao. [...] Per arrivarci servono la miglior Roma e il miglior Dybala, a caccia anche del gol numero 200 in carriera. La Joya vuole prendersi la rivincita sulla finale di Budapest, persa contro il Siviglia e finita con le pesantissime accuse di José Mourinho all'arbitro Taylor. [...] Il feeling con la città e con la tifoseria sarà una spinta in più: "Lo dico sempre: dal primo giorno i tifosi della Roma mi hanno fatto sentire come se fossi qui da sempre. Ho il dovere di dover ridare loro qualcosa e il desiderio più grande è poter regalare un trofeo".

Claudio Ranieri è come al solito molto pragmatico: "Se entriamo in campo con il pensiero del pareggio, la perdiamo. Dobbiamo fare la nostra partita, come siamo abituati: attacchiamo e difendiamo in 11, conosciamo i nostri pregi da esaltare e i difetti da nascondere. Chiedo sempre ai ragazzi di cancellare la partita precedente, acqua passata non macina più. Ragiono così". [...] Per il tecnico di San Saba, che conosce il San Mamés per le sue avventure spagnole con Valencia e Atletico Madrid, è un premio alla carriera: "L'anno scorso sapevo di smettere, quindi quando andavo all'Olimpico o a San Siro pensavo che fosse l'ultima volta. Ci pensava di ritornare qui? Sono orgoglioso di quello che ho fatto e solo quando smetterà penserò agli errori". [...]

(corsera)