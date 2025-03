Dybala si opera

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Al minuto 71 e 42 secondi della sfida tra Roma e Cagliari è finita la stagione di Paulo Dybala. Le sensazioni dopo il dolore avvertito per un colpo di tacco erano state sin da subito pessime, con la mano a toccarsi la parte posteriore del ginocchio e gli occhi lucidi in panchina. Ma l'ultima doccia fredda è arrivata ieri mattina, la Joya si deve operare. [...] Il numero 21 avrebbe volentieri evitato di finire sotto i ferri, ma, una volta capita la gravità della situazione, la strada è sembrata obbligatoria. [...] Per Dybala la stagione 24/25 si chiude in maniera amara, tra infortunio ed eliminazione con il Bilbao. Tutto lo spogliatoio ha fatto sentire la vicinanza al classe 1993. Ad aiutare Dybala nella scelta, c'è stato anche il dottor Bernardino Petrucci, da qualche giorno nuovo medico sociale e coordinatore sanitario della Roma: è un fedelissimo di Ranieri che con lui ha lavorato ai tempi di Chelsea, Valencia e Monaco. Nelle prossime ore si dovranno valutare anche le condizioni di Saud, uscito per un problema muscolare durante la partita dell'Arabia Saudita. [...]