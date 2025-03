Dybala si affida al chirurgo della Premier

Si chiama Andy Williams. E' ritenuto il migliore ortopedico d'Inghilterra, almeno nella traumatologia sportiva. Paulo Dybala ha scelto lui, e la sua clinica dì Londra, per sistemare fi tendine gravemente lesionato nel quarto d'ora giocato contro il Cagliari. E' partito ieri mattina con un volo privato da Campino, accompagnato dal suo staff e da un medico della Roma, Emanuele Gregorace, che entrerà in sala operatoria per assistere all'intervento. (...) Dybala resterà qualche giorno nella Fortius Clinic, la struttura per vip situata nel cuore del quartiere dei miliardari: Mayfair. Poi tornerà a Roma e svolgerà tutta la riabilitazione a Trigoria. Naturalmente dovrà ottenere l'ok del chirurgo prima dì riprendere l'attività, secondo un protocollo che verrà stabilito dopo l'intervento. Williams comunque tradizionalmente sceglie un percorso di recupero molto lento. Quindi le ipotesi più ottimistiche, cioè un rientro di Dybala per la prima giornata del prossimo campionato, andranno forse riviste. Ma è presto per dirlo. (...) Dybala è di buon umore. Nel weekend ha ricevuto la visita dì alcuni amici, tra i quali ìl fratello dell'attaccante argentino della Fiorentina Beltran. Si è sentito coccolato e confortato dall'appoggio totale della Roma e di Ranieri, che gli ha chiesto di stare vicino alla squadra nel finale di stagione.

(corsport)