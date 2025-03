Dybala, Scaloni ti guarda

La partita d'andata è stata il punto più basso della Roma e anche il suo. Lo ricordiamo uscire a passo lento, triste, mentre completa il giro del campo dopo la sostituzione che ha seguito di qualche minuto un gol sbagliato davanti alla porta di Reina. Si era ancora sullo 0-0, dal lago di Como non era ancora uscito il mostro chiamato Gabrielloni che ormai Fabregas ha dimenticato in panchina. [...] Da quel gelido pomeriggio ha segnato 6 gol tra campionato e coppa disegnando anche 3 assist. In certi momenti si è preso in braccio i compagni, come contro il Porto quando un errore di Svilar aveva messo a rischio la qualificazione. [...] Ranieri, che non smette mai di pregare per la salute del suo giocatore migliore, lo ha tenuto fuori per un'ora contro il Monza, in una partita che meditava di vincere senza di lui. E lo vuole al top anche giovedì, per intimorire l'Athletic Bilbao all'Olimpico. [...] Diciamo la verità: Dybala così non si era mai visto a Roma, sia per la continuità nella partecipazione alle vicende della squadra sia per il carattere dimostrato nei momenti decisivi delle partite. [...] La qualità non è mai stata un problema, l'affidabilità sì. E gli è costata il posto nella nazionale argentina. Chissà se il ct Scaloni, osservandolo sprigionare positività, cambierà idea. [...]

(Corsport)