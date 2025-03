Dybala, parte il countdown

Paulo Dybala è stato operato ieri e l'intervento è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni la Joya inizierà il lavoro di riabilitazione a Trigoria e ora può finalmente iniziare il countdown. [...] Il suo rientro è in programma per dopo l'estate, anche se di ufficiale non c'è nulla. [...] Con lui oltre al suo staff e alla moglie Oriana Sabatini, anche Emanuele Gregorace, il medico della Roma. Saranno dunque loro le persone che lo affiancheranno in questo processo. Nel giro di due o tre mesi, l'argentino dovrebbe ricominciare a correre e poi inizieranno tutti gli altri step con il pallone. Il suo obiettivo è di rientrare a settembre, ma, l'importante è che Dybala torni al massimo delle sue possibilità e nelle sue migliori condizioni. [...]

(corsport)