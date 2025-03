Dybala non al top pensa al gran finale

La mazzata è stata pesante e neppure la convocazione in nazionale, a cui tanto tiene, ha un po' mitigato la delusione. Da Budapest Paulo Dybala aveva (ha) un solo obiettivo: regalare un trofeo alla Roma e a se stesso. La terribile notte di Bilbao è stata durissima da digerire, come pure tutta la giornata precedente visto che l'argentino, come ha svelato ieri Ranieri, non era al 100%. L'edema che da qualche tempo lo tormenta ogni tanto torna a farsi sentire sulla coscia e il dolore si è riacutizzato a poche ore dalla decisiva sfida di coppa. [...] Dopo la partita con il Cagliari volerà in Argentina per poi rientrare e dedicarsi alla Roma anima e corpo. [...] Paulo può alternare allenamento e riposo, come fa già, e lavoro a casa con il suo team personale per rinforzare quanto fatto a Trigoria. Stare bene è una necessità per lui e per la Roma tutta soprattutto perché in questo momento la sua leadership è e sarà fondamentale, considerando anche il complicato cammino finale della Roma. Poi, a fine stagione, insieme alla società e all'eventuale nuovo allenatore si capiranno strategie e decisioni per il presente e il futuro. [...]

(Corsport)