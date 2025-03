Dybala, lesione a un tendine. Salterà Lecce, Juve e il derby

Brutte notizie per la Roma: Dybala salterà le sfide con Lecce, Juve e Lazio. Gli esami hanno evidenziato una lesione al tendine della coscia sinistra, rimediata durante la partita contro il Cagliari.

(...) La Joya dovrà stare fermo per almeno un mese, saltando partite cruciali per la corsa alla Champions League. Già dopo la trasferta col Porto, Dybala aveva problemi al ginocchio, ma ha giocato con le infiltrazioni contro l'Athletic Bilbao, per poi infortunarsi definitivamente contro il Cagliari.

(...) Anche Rensch si è infortunato, rimediando una lesione all'adduttore che lo terrà fuori per circa tre settimane.

(gasport)