Dybala: intervento riuscito a Londra

Il primo passo è stato compiuto. Ora Paulo Dybala dovrà iniziare la lunga rincorsa verso il ritorno in campo fissato per la prossima stagione. Ieri, la Joya si è sottoposto a Londra all'intervento chirurgico per risolvere la lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra. [...] Insieme a lui il suo agente, la moglie Oriana e l'amico d'infanzia Federico Beltran, fratello del Lucas che gioca nella Fiorentina. Oggi pomeriggio è previsto il suo ritorno in Italia e dopo qualche giorno di riposo, Dybala inizierà la sua lunga riabilitazione che lo impegnerà fino ad agosto. Nel frattempo, Paulo ha chiesto di poter rimanere vicino alla squadra in questo finale di campionato. [...]

(gasport)