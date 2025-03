Dybala, intervento ok: Dovbyk guida lo sprint

È perfettamente riuscito l'intervento a cui Paulo Dybala si è sottoposto ieri a Londra. Nei prossimo giorni l'argentino inizierà la riabilitazione a Trigoria. Ranieri, intanto, ha ritrovato la squadra in vista del match di sabato contro il Lecce. La squadra giallorossa in questo finale di campionato dovrà affidarsi ad Artem Dovbyk, autore fin qui di 15 gol stagionali. Con lui Ranieri ha usato due metodi differenti, ma, sa benissimo l'importanza dei suoi gol. Anche quest'anno ne sono arrivati di pesantissimi. [...] Per supportarlo, il tecnico della Roma dovrà decidere se continuare con i 2 trequartisti dietro o cambiare modulo sfruttando il doppio attaccante. In ogni caso, i giallorossi avranno bisogno del miglior Dovbyk.

(corsera)