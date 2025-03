Dybala insegue il 200° gol in carriera ma non è al meglio e partirà dalla panchina

Ancora fuori Celik, che tornerà a disposizione a Lecce dopo la sosta, c'è Dybala nonostante "non sia al cento per cento" ha spiegato Ranieri. L'argentino ("Sarà un punto fermo anche il prossimo anno", ha aggiunto il tecnico giallorosso) dovrebbe partire dalla panchina nel match di oggi [...] La Joya, pre-convocato dal c.t. Scaloni con Paredes per le gare contro l'Uruguay e il Brasile valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è all'inseguimento del gol numero 200 in carriera: è fermo a 199 (195 nel club e 4 in Nazionale), e la speranze dei circa 60mila che saranno all'Olimpico è che possa tagliare un traguardo così prestigioso con la maglia giallorossa e non con quella dell'Argentina. [...]

(Corsera)