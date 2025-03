Dybala in stampelle: "Non so se torno prima di settembre"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Dybala è tornato a Roma con le stampelle. L'argentino era volato a Londra per sottoporsi all'intervento chirurgico dopo la lesione del tendine semitendinoso sinistro rimediata con il Cagliari. "Sto bene, ho sentito Ranieri. Devo parlare con i dottori per capire se sabato potrò essere a Lecce con la squadra, ma ci sarò nelle altre gare", sono state le prime parole della Joya dopo l'atterraggio a Ciampino. Nei prossimi giorni Dybala inizierà la riabilitazione a Trigoria. "Non so se tornerà prima di settembre. Posso camminare senza stampelle, ma i dottori mi hanno detto di tenerle".