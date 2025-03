Dybala in stampelle. La Joya è a Roma: "Ma non so ancora quando giocherò"

Il volto è sorridente, anche se poi una smorfia arriva quando gli viene chiesto se tornerà prima di settembre: "Non lo so, vediamo...". Ecco, è questo il passaggio che ieri ha messo ansia ai tifosi giallorossi, quando Paulo Dybala è uscito dallo scalo dei voli privati di Ciampino. [...] Ieri Dybala è tornato a casa dopo l'operazione di martedì a Londra, alla Fortius Clinic, dove il dottor Andy Williams è intervenuto sul tendine semitendinoso sinistro infortunato due domeniche fa, in Roma-Cagliari. [...] "Sto bene, grazie - le prime parole della Joya - Ranieri? Sì, l'ho sentito. Ma non so se riuscirò a seguire la squadra a Lecce, devo parlare con i dottori". [...]

Certo, quel "non lo so, vediamo" riferito a settembre non fa ben sperare. Molto dipenderà dal percorso riabilitativo e da come risponderà il tendine. La speranza della Roma è di riavere Dybala per il ritiro, tra luglio e agosto. [...] "Oggi non è possibile fare una previsione sui tempi di rientro - ha detto ieri Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana dei Fisioterapisti dello Sport -. Bisognerà valutare come Dybala reagirà agli stimoli e al percorso post-operatorio. Per questi infortuni i tempi per tornare all'attività sportiva variano da 8 a 12 settimane". [...]

(gasport)