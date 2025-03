Dybala è pronto a diventare mental coach

Paulo Dybala in questi ultimi giorni è stato sommerso d'affetto. Quello ovviamente dei romanisti, devastati dalla notizia del suo ko che lo ha costretto a chiudere in anticipo la sua stagione, quello dei Friedkin che lo hanno sentito quotidianamente mettendogli a disposizione fior di medici per i consulti che lo hanno spinto a optare per l'intervento chirurgico. [...] Poi l'affetto di Ranieri, di Ghisolfi, di tutto lo staff e chiaramente di tutti i compagni di squadra. [...] Aspettando di guidare la squadra in campo, Dybala adesso è pronto a trasformarsi in mental coach, in una sorta di vice di Ranieri, per incidere positivamente sul gruppo anche da bordocampo. [...]

L'argentino ha avuto un colloquio importante con il tecnico, confermandogli di poter contare su di lui per il bene della squadra, di poter dare il proprio contributo sul morale dei suoi compagni. [...] Così Paulo dopo il naturale decorso post operatorio e l'inizio della riabilitazione, vorrebbe continuare la fase di recupero in orari diversi da quelli degli allenamenti della squadra, per poterli seguire da bordocampo insieme a Ranieri. [...] Quindi la presenza nello spogliatoio dell'Olimpico e a bordocampo per farsi sentire. [...] E se possibile vuole anche seguire la squadra in trasferta. [...] Paulo vuole la Champions e farà di tutto per aiutare i suoi a raggiungerla.

(corsport)