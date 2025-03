Dybala, è l’ora dell’intervento. La Roma lo riavrà a fine agosto

Si dice che la prima volta non si scorda mai. A maggior ragione a 31 anni, all’apice della carriera, quando pensavi di aver avuto sì tanti guai fisici, ma anche di non esser mai finito sotto i ferri. E invece questa mattina succederà anche a Paulo Dybala, che ieri è volato a Londra per l’operazione al tendine semitendinoso sinistro. (...) la scelta è quindi caduta sul dottor Andy Williams e la Fortius Clinic, nel quartiere Marylebone, a un soffio dal ricchissimo Mayfair, dove di solito i Friedkin convogliano gran parte delle loro attività professionali. L’intervento sarà condotto da uno specialista del ginocchio, visto che il professor Williams (61 anni) in passato ha operato numerosi giocatori. (...) Dybala è partito ieri mattina presto per Londra da Ciampino, accompagnato dalla moglie Oriana, dal suo manager Jorge Antun e da uno dei medici della Roma. Una volta tornato a casa, Dybala dovrà restare per un determinato periodo a riposo assoluto, diciamo almeno una decina di giorni, poi potrà iniziare con tutta una serie di esercizi specifici volti a “riattivare” il tendine, ma anche la muscolatura circostante. Insomma, l’obiettivo iniziale è quello di non far scendere troppo il tono muscolare, anche se per aumentare i carichi di lavoro bisognerà aspettare almeno un paio di mesi dalla data dell’operazione, forse anche tre. A questo punto sarà fondamentale anche il percorso fisioterapico, i primi approcci con la corsa, gli esercizi volti a ridare alla gamba forza e resistenza. Un percorso che dovrebbe riportare Dybala in campo per fine agosto, in tempo per il via ufficiale del nuovo. (...)

