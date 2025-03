Dybala contro Paz. In ballo la rivincita e anche la Selecclon

n Argentina sono praticamente sicuri, se c’è un giocatore oggi che ricorda il primo Paulo Dybala, quello sbarcato a Palermo nel lontano 2012 direttamente dall'Instituto di Cordoba, beh quello è proprio Nico Paz, il gioiellino del Como. Un che ha già fatto strofinare gli occhi a molti e che domani pro­verà a fere un altro scherzetto a uno dei suoi idoli. (...) Paulo Dybala da una parte, Nico Paz dall’altra. Con tanti oc­chi interessati direttamente dall’Argentina, ad iniziare da quelli del c.t. Lionel Scaloni. Già, per­ché i due si contendono a distan­za anche una maglia per il prossi­mo giro delle qualificazioni mondiali, quando l’Argentina a fine marzo affronterà prima l’Uruguay (il 22) e poi il Brasile (il

26). Scaloni deve decidere chi portare dei due, considerando che a settembre scorso chiamò Dybala (che giocò contro il Cile, segnando anche, e poi in Colom­bia), mentre al giro successivo - quello di ottobre - gli preferì Nico Paz. (...) Paz in questa sta­gione ha già infilato 6 gol e 5 assist in 24 partite, con un partecipa­zione attiva al 33% dei gol del Co­mo. Percentuale anche superiore a quella di Dybala, che con i suoi 8 centri e 4 assist è entrato nel 20% delle reti stagionali giallo­rosse. (...) Tra l’altro, in Argenti­na sono convinti anche di un’al­tra cosa, che presto ci sarà il pas­saggio di testimone ufficiale tra Paulo e Nico. Quando il genio di Dybala andrà verso la fine per li­miti anagrafici, allora prenderà il suo posto quello di Paz. Quasi un passaggio naturale di consegne, un’eredità che Nico dovrà essere bravo a gestire, soprattutto dal punto di vista mentale e psicolo­gico. A vedere come sta reggendo le pressioni in questa sua prima stagione da “grande”, non do­vrebbero esserci grandi problemi. Domani, intanto, Dybala pro­verà a prendersi la rivincita. Can­cellando la figuraccia di Como...

