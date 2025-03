Dybala ci crede: "Voglio regalare un trofeo ai tifosi"

Seicentocinquantuno giorni. Tanto è passato da Budapest, da quel Siviglia-Roma che non gli è mai andato giù. [...] "Quella finale di Budapest ci ha lasciato un sapore molto amaro, soprattutto a me - dice la Joya alla vigilia -. Siamo stati vicini a vincere un trofeo, capita di pensarci. Per la finale manca ancora tanto, ma abbiamo il desiderio di tornare a giocare in questo stadio". [...] Ieri l'Athletic ha aperto le porte ai tifosi per la rifinitura, l'ambiente sarà caldissimo. "Anche se abbiamo vinto all'andata, abbiamo il 50 per cento di possibilità di passare - continua Dybala -. Non ho mai giocato qui, sono curioso di vedere l'ambiente". [...]

Dybala, dunque, sarà uno degli uomini chiave stasera, uno di quelli a cui Claudio Ranieri si aggrapperà per passare il turno: "Paulo non è solo un leader carismatico o tecnico, è diventato leader in tutto e per tutto, uno che si sente partecipe del bene della squadra", spiega l'allenatore giallorosso. Lui sorride e ringrazia. [...] Quindi, la partita di stasera al San Mamés. "All'andata siamo stati bravi, soprattutto quando ci attaccavano tanto. La mia condizione fisica? Stiamo lavorando con dei lavori che mi fanno stare bene. Ma non li svelerò, restano un segreto". E allora la speranza è di andare avanti, per tornare davvero a giocarsi un trofeo che a Budapest gli è stato tolto in modo profondamente ingiusto. [...]

(gasport)