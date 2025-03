Dybala, altro ruolo: sarà il... vice Ranieri

Se la stagione sul campo di Paulo Dybala è già finita, nelle ultime partite la Joya non farà mancare la sua presenza. In un altro ruolo, ma sempre in linea con la leadership che l'argentino ha ritrovato dal ritorno di Claudio Ranieri. [...] Prima, però, l'operazione. Oggi la Joya volerà all'estero verso un luogo top secret dove mercoledì avverrà l'operazione. [...] Dybala ha quindi scelto di operarsi, trovando da subito il sostegno dei Friedkin che hanno messo a disposizione le loro cliniche private. [...] Una volta rientrato dall'estero, il classe 1993 alternerà al percorso riabilitativo, la sua presenza costante al fianco di mister Ranieri. Dybala ha chiesto di svolgere il lavoro di recupero ad orari differenti rispetto all'allenamento della squadra, in modo da seguire a bordocampo le sedute dei suoi compagni. [...]

(tuttosport)