Dybala a casa, Celik out. Opzione difesa a 4

Indovinare la formazione che Ranieri manderà in campo contro l'Empoli al Castellani questo pomeriggio è esercizio arduo. Sono lontani quei momenti dell'inizio del mandato di Sir Claudio sulla panchina giallorossa in cui c'erano titolari e le riserve. Merito sicuramente del tecnico romano [...] Per il match contro la squadra di D'Aversa qualche certezza c'è ed è fornita dall'infermeria e dalla gestione. Alle voci Celik e Dybala, rispettivamente. [...] Provando a ipotizzare l'undici di partenza, davanti a Svilar con la difesa a tre Rensch da centrale destro, Hummels pronto a tornare il centrale della difesa e l'infaticabile Ndicka sul centro-sinistra. Ma attenzione, con Salah-Eddine che dovrebbe far riposare il guerriero Angelino, si potrebbe scivolare a 4. Corsia destra per Saelemaekers, con Paredes e Koné centrali, supportati da Pellegrini. [...] Insomma, Ranieri deve solo scegliere come giocarsela e come leggerla in corso d'opera.

(Il Romanista)