Duemila tifosi a sostenere la Roma a Bilbao

"Il settore ospiti è stato straordinario, sembrava di essere all'Olimpico e di giocare in casa". Detto da uno che ha giocato all'Iduna Park di Dortmund è un grosso complimento. Mats Hummels è rimasto stregato dal tifo della Roma e così sarà domani anche al San Mames, dove circa duemila romanisti invaderanno il settore ospiti per dare il proprio contributo. Settore ospiti, quindi, tutto esaurito e pronto a cantare a squarciagola per la Roma. [...]

Per raggiungere lo stadio, i romanisti dovranno recarsi alle 15:45 al meeting point situato a Iparraguirre Kalea. In quest'area, saranno a disposizione dei tifosi bar, pub e ristoranti. A partire dalle ore 16:00, si potrà accedere al percorso pedonale che porta allo stadio. Per accedere all'interno del San Mames, invece, il via libera è fissato per le 16:45.

