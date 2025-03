Dubbio difesa. Dovbyk più di Shomorudov

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Tanti dubbi per Ranieri in vista della gara con l'Athletic. Per consolidare il successo ottenuto all'Olimpico, il tecnico testaccino dovrà affidarsi a una Roma modificata a causa dell'assenza di Celik, ma comunque riposata grazie al turnover attuato domenica. Il dilemma in difesa è legato alla presenza di Hummels: con il tedesco in campo, Mancini ritornerebbe sul centrodestra, mentre in assenza dell'ex Dortmund sarebbe Rensch a ricoprire quel ruolo, con Mancini che scalerebbe al centro. Sulle fasce spazio ad Angelino e Saelemaekers, che tornerà dal primo minuto dopo tre partite iniziate dalla panchina.

A centrocampo Paredes, dopo aver saltato la gara d'andata per squalifica, dirigerà il gioco. Sicuro di una maglia anche Koné, mentre l'ultimo posto sarà conteso tra Pisilli, Cristante e Pellegrini, con il capitano leggermente indietro nelle gerarchie. In attacco è pronto e riposato Dybala: l'argentino, non convocato per la trasferta al Castellani, andrà così a rinforzare il reparto offensivo alla ricerca del suo 200° gol in carriera. Ancora aperto il ballottaggio su chi lo affiancherà: leggermente favorito Dovbyk su Shomurodov. L'uzbeko potrebbe comunque subentrare a gara in corso, come già avvenuto all'andata, quando all'ultimo respiro ha regalato la vittoria alla Roma.