Dovbyk recupera e punta l’Athletic. Domani tocca ancora a Shomurodov

Dopo il poker al Monza, la Roma è attesa da altre due partite in casa. L’Olimpico soffierà forte, anzi fortissimo. Sono attesi circa 120mila spettatori tra Como e Athletic. (...) Marzo inizia col botto per Dybala e compagni che devono dare continuità a quanto di buono si è visto nel 2025. È l’unica squadra imbattuta in Serie A nel nuovo anno e l’ultima sconfitta è proprio quella contro la formazione di Fabregas (squalificato domani). Ranieri ha già avvisato i suoi in allenamento: “Sarà una battaglia”. Milan e Lazio si affronteranno domenica e la Roma può recuperare altri punti sulle squadre che la precedono in classifica. Per questo Claudio non vuole rischiare e il turnover è rimandato alla trasferta di Empoli. (...) Artem Dovbyk ieri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Oggi sarà decisiva la rifinitura per capire se potrà tornare tra i convocati. Giovedì, invece, si candida per una maglia da titolare. Col Como spazio a Shomurodov in attacco. Pronti a tornare anche Dybala e Pellegrini dopo il turno di riposo contro il Monza. Sono avanti nel ballottaggio con Soulé ed El Shaarawy. Al fianco di Paredes uno tra Koné e Pisilli. A destra Rensch insidia Saelemaekers. Sulla sinistra resta intoccabile Angeliño che giocherà sia domenica che giovedi. Fiducia al terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka. (...)

(Il Messaggero)