Dovbyk, la cura di Ranieri: "Ha bisogno di affetto". Infortunio per Dybala

La Roma fatica, il Cagliari si chiude e riparte. Serve un guizzo per sbloccare la partita. Il pallone capita sui piedi dell'uomo più criticato, Artem Dovbyk. Oltre ad Hummels è stato lui a finire sotto ai riflettori per la sua prestazione insufficiente contro l'Athletic Bilbao. L'ucraino, però, davanti a Caprile tira da tutt'altra parte e solo grazie ad una deviazione di Zortea la palla finisce in calcio d'angolo. [...] Proprio dal corner, l'ex Girona si riscatta. Paredes batte, Deiola intercetta ma involontariamente serve Dovbyk che in torsione fa 1-0. [...] Tutti i compagni esultano con lui e lo consolano: "Ha bisogno di affetto e comprensione e gliela stiamo dando. Io lo sto stimolando, lui vive per il gol ma gli ho detto che non deve essere così, serve anche la prestazione" ha detto Claudio Ranieri. [...]

Dovbyk sale a quota 10 gol in Serie A e diventa il terzo giocatore nella storia della Roma ad andare in doppia cifra alla sua stagione d'esordio nel massimo campionato italiano. Prima di lui gli unici a riuscirci sono stati Mayoral e Abraham. La Roma cancella la sera di Bilbao e si rilancia in classifica. Sesta vittoria di fila in campionato e tredicesimo risultato utile di fila. Numeri che riportano i giallorossi a -4 dalla Champions League. [...] Unica tegola è l'infortunio di Paulo Dybala. La sua partita dura appena 11 minuti, dopo un colpo di tacco l'argentino sente tirare ed è costretto ad uscire in lacrime. [...]

(La Repubblica)