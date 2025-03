Dovbyk gol, la Roma è sesta: battuto il Lecce, è la 7ª vittoria di fila. La rimonta continua, ora sfida alla Juve

La Roma porta a casa i tre punti anche quando la prestazione non è delle più brillanti, (...) un segnale forte per le squadre in lotta per il quarto posto. Ieri, la squadra guidata da Claudio Ranieri ha ottenuto il settimo successo consecutivo, piegando un Lecce combattivo ma incapace di interrompere la sua striscia negativa.

La partita si è rivelata più complicata del previsto, soprattutto a causa di due incredibili errori sotto porta nel primo tempo: prima Angeliño (...) e poi Koné (...) hanno fallito occasioni colossali, trasformando un match che poteva essere in controllo in una battaglia più equilibrata. (...) Sebbene l'assenza di Dybala abbia pesato, la Roma avrebbe dovuto comunque chiudere la pratica con meno affanni. (...) Il vero esame per le ambizioni giallorosse arriverà con la sfida contro la Juventus. Intanto, Ranieri ha raggiunto l'obiettivo di mantenere la squadra in piena corsa per l'Europa ad aprile. (...).

Tatticamente, (...) la Roma ha cercato di imporre il proprio gioco fin dall'inizio. Nonostante la densità avversaria a centrocampo, i giallorossi hanno creato pericoli con lanci lunghi (...) e recuperi palla alti (...), che hanno originato le già citate occasioni mancate. Dovbyk si è mosso molto (...), mentre Pellegrini ha giocato sotto ritmo, con la squadra che ha costruito maggiormente sulla catena di destra Soulé-Saelemaekers. (...) Gli errori in fase conclusiva hanno però tolto sicurezza alla squadra (...).

Nella ripresa, la Roma ha faticato a ritrovare fluidità (...). Un gol di Mancini sugli sviluppi di un corner è stato annullato per fuorigioco (...). Ranieri è corso ai ripari, passando al modulo 3-4-1-2 e inserendo Baldanzi alle spalle delle punte Shomurodov e Dovbyk, richiamando Pellegrini e Soulé (...). È stato proprio l'attaccante ucraino a decidere l'incontro con un'azione personale potente, superando Baschirotto e battendo il portiere avversario.

(...) Domenica prossima, la sfida casalinga contro la Juventus assume un'importanza capitale: quasi uno spareggio per un posto in Champions League. Un traguardo che nessuno avrebbe pronosticato a novembre, all'arrivo di Ranieri sulla panchina giallorossa.

(gasport)