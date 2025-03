Ancora problemi, in nazionale, per Artem Dovbyk. L'attaccante della Roma, ha saltato il match di Nations League di ieri con il Belgio di Saelemaekers e Rudi Garcia a causa di una febbre alta dovuta ad un'infezione come ha spiegato il ct dell'Ucraina. Il giocatore è stato quindi escluso dalla lista dei convocati e proverà a recuperare per l'altro match contro i belga, in programma domenica.

(corsera)